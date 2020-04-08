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Общество

Запрет на посещение лесов вводится в Могилевском районе

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Запрет на посещение лесов вводится в Могилевском районе

Cогласно решению Могилевского райисполкома  в связи со сложной пожароопасной обстановкой, с 8 апреля (среда) вводится запрет на посещение лесных массивов на территории Могилевского района.

- В связи  с установившейся  сухой и ветрянной погодой, возникновением высокой пожарной опасности  в лесах и на торфяных массивах, пребывание граждан в лесах (кроме лиц, осуществляющих функции по охране леса, предотвращению и ликвидации лесных пожаров) строго запрещено, - уточнили в Могилевском лесхозе. - За нарушение запрета на посещение лесов влечет наложение штрафа в размере до 25 базовых величин.

mogilevnews.by

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