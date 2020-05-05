Запрет на посещение лесов снят в Могилевской области

По состоянию на 5 мая, запрет на посещение всех лесных массивов Могилевщины снят.

Актуальную информацию о том, в каких районах Беларуси вводится или снимается запрет на посещение лесных массивов можно узнать на интерактивной карте запретов и ограничений или в лесхозах. На сегодня по республике еще действует запрет в 38 районах. Большинство из них, в Гомельской и Брестской областях (16 и 14 соответственно). В Минской - 7, в Витебской - 1.