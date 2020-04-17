Запрет на посещение лесов снят в двух районах Могилевской области

Запрет на посещение лесов снят в Бобруйском и Кировском районах. Таким образом, по состоянию на утро 17 апреля (пятница), данный запрет остается в 9 районах (Глусском, Горецком, Костюковичском, Краснопольском, Могилевском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском и Чериковском).

Напомним, нарушение запрета предусматривает наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (до 675 рублей).

Актуальную информацию о том, в каких районах Беларуси и Могилевской области в частности вводится или снимается запрет на посещение лесных массивов можно узнать и на интерактивной карте запретов и ограничений. На сегодня по республике запрет действует в 80 районах страны.