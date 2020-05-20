Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

В стране в последнее время прошли дожди, пожароопасная обстановка стабилизировалась. В связи с этим и были сняты ограничения.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничительные меры вводятся в случае высокого класса пожарной опасности. Главная цель запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа до 25 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отслеживать ввод и отмену запретов в разных регионах страны.

belta.by