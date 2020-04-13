0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Запрет на посещение лесов действует уже в 72 районах Беларуси

БЕЛТА 76 0

Запрет на посещение лесов действует уже в 72 районах Беларуси

На 13 апреля запреты действуют уже во всех районах Гомельской, Брестской и Гродненской областей. В Минском регионе это Дзержинский, Солигорский, Столбцовский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Любанский, Молодечненский, Пуховичский, Стародорожский, Узденский и Минский районы. В Могилевской области запрет действует в Бобруйском, Глусском, Горецком, Кировском, Мстиславском и Могилевском районах.

Причина введения временных запретов - высокий класс пожарной опасности. Стоит сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. "Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий", - подчеркнули в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости