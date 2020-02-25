Запрет на лов щуки начнет действовать с 1 марта в Могилевской области

С 1 марта в Могилевской области вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля. Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида.

- Вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность, - сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира. - За каждую незаконно добытую особь взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин (на сегодня 243 рубля). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 50 базовых величин. А причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность и еще более суровые санкции.

К слову, в Витебской области запрет начнется чуть позже (с 9 марта) и соответственно продлится до 25 апреля.

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