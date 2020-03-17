Запрет на лов рыбы начнет действовать в Могилевской области с 22 марта

В 2020 году установлены сроки запрета на лов рыбы в рыболовных угодьях. Это следует из постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 2 от 4 марта 2020 года.

Так в Могилевской области запрет начнет действовать 22 марта (воскресенье) и продлится по 30 мая. Аналогичные сроки – в Минской и Гродненской областях. В Витебской области запрет начнется позже – с 31 марта по 8 июня. А в Брестской и Гомельской запрет уже действует с 12 марта и продлится по 18 мая