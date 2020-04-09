Запрет на лов рыбы действует уже по всей Беларуси – браконьеры платят втрое дороже

С 31 марта начал действовать запрет на лов рыбы в рыболовных угодьях Витебской области. Ранее аналогичные запреты были установлены в других регионах Беларуси. Таким образом, по всей республике сейчас действуют ограничения при рыболовстве. Это связано с началом периода нереста у большинства видов рыб, обитающих в наших реках и водоемах.

Во время нерестового запрета можно рыбачить только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений. Пользоваться маломерными судами запрещено.

Причиненный природе вред в период запрета лова рыбы оценивается по тройным таксам!

Браконьеры, промышляющие незаконным рыболовством во время нереста, вредят природе, обществу и себе самим. За каждую выловленную особь рыбы они вынуждены платить в тройном размере. Суммы немалые, но и цена их злодеяния велика. Ведь каждая рыбка за один нерестовый сезон могла бы воспроизвести десятки выживших особей.

Уже в период запрета на Днепре у поселка Озерщина Речицкого района госинспекторы Светлогорской МРИ и сотрудники местного РОВД задержали двоих сетевиков. В их улове, вес которого составил 73 кг, оказалось 414 особей рыбы, в основном – густеры. Нарушители использовали 8 сетей длиной почти 400 метров, еще 5 сетей обнаружили позже в доме одного из задержанных, жителя поселка. Использовать эти орудия во время нереста – кощунство!

Никакое зарыбление не в состоянии сравниться с естественным процессом размножения рыбы и восполнить запасы водоемов с учетом биоразнообразия их фауны. От браконьерства в проигрыше все, и в первую очередь – сами же нарушители. Им теперь придется выплатить 43,8 тысячи рублей в качестве возмещения вреда природе, а кроме того – ответить по уголовной статье.

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