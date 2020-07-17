Зампред Могилевского облисполкома Валерий Малашко посетил Бобруйск

- Мы построили сильную страну, где живем спокойно, - выразил свое мнение Валерий Малашко на встрече журналистами медиахолдинга "Бабруйскае жыццё". - Сегодня на дворе, все-таки, не нищета и разруха 1994 года. В первой своей предвыборной кампании Президент пообещал, что наши дети воевать за пределами страны не будут и сдержал свое слово, за что ему неоднократно говорили «спасибо» матери. Истории независимой Беларуси более четверть века. И может, кто-то и не замечает, но 26 лет мы сами определяем судьбу своей страны. Наша самостоятельность и независимость стоит очень дорого.

Высказал Валерий Анатольевич свою точку зрения и о пандемии:

- В борьбе с пандемией, когда Президент очертил позицию нашей внутренней политики, это вызвало настоящее замешательство, но время показало, что непопулярные, на первый взгляд, меры, спасли экономику Беларуси, не закрыли границы и тысячи белорусов смогли вернуться на Родину, сохранили рабочие места и самое главное, наши врачи справились и спасли сотни жизней. Что случилось вопреки любому сопротивлению в телеграм каналах и давлению извне.

Не обошел зампред Могоблисполкома стороной и социальные вопросы:

- Время показывает, что во главу угла Президент ставит именно человека. Что, если не это, ликвидирует разрыв между властью и людьми, которые выбирают эту власть? И каждый из нас может в своем городе лично пообщаться с мэром, депутатами, придя со своей проблемой.

Александр Григорьевич пообещал бобруйчанам – детской больнице быть. И вот она построена. 1 августа ее торжественно откроют. Также будет построена школа и новый детский садик в 7 микрорайоне. Соответствующий Указ о выделении бюджетных денег уже подписан Главой государства.