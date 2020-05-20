0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров посетил Бобруйск с рабочей поездкой

81 0

Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров посетил Бобруйск с рабочей поездкой

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости