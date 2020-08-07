Заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов провел встречу с трудовым коллективом БКУДП «Теплоэнергетика»
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