Замещающая семья для пожилого человека. Рассказываем, куда в Бобруйске обратиться за консультацией

Внедрение в Республике Беларусь модели замещающей семьи для пожилого человека – это поддерживание традиции семейной заботы о старшем поколении.

На право жить в замещающей семье может рассчитывать любой совершеннолетний нетрудоспособный гражданин. В эту категорию попадают неработающие инвалиды I или II группы, а также неработающие граждане, достигшие 70-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Беларуси и оставшиеся без детей, супругов и родителей.

Замещающая семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на основе взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат.

Срок пребывания в замещающей семье может колебаться от шести месяцев до нескольких лет в зависимости от желания обеих сторон. По желанию сторон местом проживания замещающей семьи может стать как жилое помещение приемной семьи, так и жилое помещение пожилого гражданина.

Порядок помещения граждан в дома-интернаты определен Положением о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. № 1408 «О специальных жилых помещениях государственного жилищного фонда» с изменениями и дополнениями.

Право на бесплатное помещение в дом-интернат имеют одинокие граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях (старше 65 лет), инвалидам 1 и 2 группы (без учета возраста), утратившим полную или частичную способность к самообслуживанию, нуждающимся в уходе, помощи, бытовом и медицинском обслуживании.

Граждане, имеющие лиц, обязанных их по закону содержать, или проводившие отчуждение жилых помещений, принадлежащие им на праве собственности (по договорам дарения, купли-продажи в течение 5 лет), могут быть определены в дом-интернат на платном основании.

Решение о предоставлении гражданину специального жилого помещения в домах-интернатах принимается комитетами по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.

Гражданин может быть помещен в дом-интернат на постоянной основе, а также для временного, в том числе краткосрочного проживания.

За консультацией по вопросам оказания социальных услуг в форме социального обслуживания в замещающей семье или оформления в дом-интернат обращайтесь по адресу: г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, каб. 204 учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска», тел.: 72-83-69.