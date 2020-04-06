Закрылось единственное в Могилеве котокафе, все мейн-куны обрели новых хозяев
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Прекратило свою работу единственное в Могилеве котокафе «Страна больших кошек». Такое решение владельцы - семья Ковалевых - приняли в связи с малым количеством посетителей.
Котокафе работало с 20 декабря 2018 года, его питомцами были 11 пушистых мейн-кунов.
За день до закрытия кафе владельцы в своей группе Вконтакте обратились к желающим за символическую плату приютить жителей бывшей «Страны больших кошек». Для всех мейн-кунов были найдены новые дома и новые хозяева.
Изначально кафе задумывалось не как контактный зоопарк, и не игровая детская комната – а как место для отдыха: семейного, спокойного с друзьями или без них, место, где можно и нужно было учиться общаться с домашними животными.
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