Задумываетесь о переезде в сельскую местность? В управлении по труду, занятости и социальной защите расскажут, где предоставят жилье и работу

В управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома можно ознакомиться со сведениями о наличии вакансий и свободного жилья в организациях Республики Беларусь.

При переселении и трудоустройстве по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома безработным,заключившим договор, производится выплата денежных средств в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума.

Информацию о порядке и условиях переселения безработных: ул. Гоголя, 7,кабинет № 6, тел.70 95 34.