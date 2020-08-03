Задумываетесь о переезде в сельскую местность? В управлении по труду, занятости и социальной защите расскажут, где предоставят жилье и работу
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В управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома можно ознакомиться со сведениями о наличии вакансий и свободного жилья в организациях Республики Беларусь.
При переселении и трудоустройстве по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома безработным,заключившим договор, производится выплата денежных средств в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума.
Информацию о порядке и условиях переселения безработных: ул. Гоголя, 7,кабинет № 6, тел.70 95 34.
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