Задумали расширить горизонты и оформиться ремесленником? Рассказываем, какие шаги предстоят и что необходимо знать

Вязание ажурных салфеток, создание кукол или оригинальных кухонных досок, мыловарение… У каждого из нас есть увлечения. Когда человек творчески подходит к процессу и его поделки ручной работы «перерастают» уровень просто подарков для друзей и знакомых, хобби вполне может стать основным видом деятельности и начнет приносить заработок. Задумали расширить горизонты и оформиться ремесленником? Какие шаги предстоят и что необходимо знать будущему ремесленнику, мы спросили у заместителя начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Бобруйску Юрия Тарабуева.

– Юрий Дмитриевич, куда нужно обращаться человеку, который решил стать ремесленником?

– Достаточно обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим личность, в налоговую инспекцию по месту жительства, стать на учет (ремесленнику присвоят учетный номер плательщика – УНП) и уплатить сбор за осуществление ремесленной деятельности. При этом стать на учет ему следует только в случае, если он не делал этого ранее по иным основаниям и не имеет УНП. Подоходный и единый налоги не уплачиваются. Ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности составляет одну базовую величину в год. На сегодня эта сумма равняется 27 рублям. В первый раз сбор нужно уплатить до начала осуществления деятельности. За каждый следующий календарный год сбор уплачивается тоже наперед: не позже 28 декабря текущего календарного года. Уплата сбора может производиться любым удобным для плательщика способом – наличными денежными средствами через банк, оператора поч­товой связи или в порядке безналичных расчетов через интернет-банкинг, инфокиоск. Для оплаты сбора нужно знать свой УНП и банковские реквизиты для оплаты. Кроме того, ремесленнику необходимо завести книгу учета проверок, которая приобретается в магазинах издательства «Белбланкавыд». Она должна быть пронумерована, прошнурована, скреп­лена подписью ремесленника.

– Какая деятельность может считаться ремесленной?

– Это деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, которые осуществляются самостоятельно и направлены на удовлетворение бытовых потребностей граждан. Ремесленная деятельность не является предпринимательской и не требует регистрации в качестве ИП. При этом запрещается нанимать работников, использовать для работы автоматизированное оборудование (только ручной труд и инструменты, можно электрические), использовать драгоценные камни и металлы, а также бивни или клыки слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана, рога носорога, зубы всех животных. Нарушение этих правил и порядка осуществления ремесленной деятельности влечет административную ответственность: штраф в размере 5 базовых величин.

– Чем именно может заниматься ремесленник?

– Все виды ремесленной деятельности подробно перечислены в перечне, который приведен в Указе Президента РБ от 9.10.2017 г. №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности». Например, в списке названы изготовление изделий ручного вязания и ткачества, кружевоплетение, макраме, художественная обработка и роспись дерева, камня, стекла, керамики, переплет страниц, предоставленных потребителем, изготовление свечей, мыла, цветов и композиций, кузнечное дело. Сюда также относится изготовление изделий ручной работы: кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов украшения мебели и многое другое. Ремесленники обязаны обеспечивать безопасность выпускаемой в обращение продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

– Где и как ремесленник может продавать свои изделия ручной работы?

– Они могут реализовывать изготовленные товары на торговых местах на рынках, ярмарках или в других установленных исполкомами местах, в помещениях (мастерских), используемых для изготовления ремесленных товаров, а также на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Могут пересылать изделия почтовым отправлением (в том числе международным) и доставлять по указанному покупателем адресу любым видом транспорта. Ремесленники имеют право рекламировать свои товары, работы и услуги в интернете.

– А если мастер хочет поделиться знаниями и умениями, научить кого-­то ремеслу?

– Ремесленники вправе на безвозмездной основе обучать, передавать ученикам знания, навыки и умения своей ремесленной деятельности. Для этого в письменной форме заключается договор, и срок обучения не должен превышать двух лет. Ремесленники могут обучать одновременно не более трех учеников.

– Сколько ремесленников в Бобруйске зарегистрировано в налоговой инспекции? Как меняется их коли­чество?

– В 2019 году в Бобруйске сбор за осуществление ремесленной деятельности уплатили 1103 физических лица. Сумма поступившего от них платежа составила 32,5 тысячи рублей. Сумма сбора полностью зачисляется в доход городского бюджета. Если сравнивать с 2018 годом, количество ремесленников в городе увеличилось на 62 человека, а сумма поступившего сбора стала больше на 3,2 тысячи рублей. В течение текущего года сбор уже уплатили 298 человек. Здесь надо сказать, что количество уплативших сбор вырастет к концу года, когда наступит срок уплаты на следующий год.