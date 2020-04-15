Задать вопрос о COVID-19 министру здравоохранения РБ можно через e-mail
mogilevnews.by 76 0
Минздрав приглашает всех желающих задать вопрос министру здравоохранения Владимиру Каранику.
Рубрика «Задай вопрос министру» организована с целью оперативного реагирования, принятия соответствующих мер, касающихся вопросов по ситуации с коронавирусной инфекцией.
Свои вопросы Владимиру Каранику можно направить на е-mail info@belcmt.by с пометкой «Вопрос министру». Ответы на вопросы будут даны в ходе регулярно проводимых Министерством здравоохранения РБ брифингов, пресс-конференций, размещены на официальном сайте, а также в СМИ.
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