Задать вопрос о COVID-19 министру здравоохранения РБ можно через e-mail

Минздрав приглашает всех желающих задать вопрос министру здравоохранения Владимиру Каранику.

Рубрика «Задай вопрос министру» организована с целью оперативного реагирования, принятия соответствующих мер, касающихся вопросов по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Свои вопросы Владимиру Каранику можно направить на е-mail info@belcmt.by с пометкой «Вопрос министру». Ответы на вопросы будут даны в ходе регулярно проводимых Министерством здравоохранения РБ брифингов, пресс-конференций, размещены на официальном сайте, а также в СМИ.