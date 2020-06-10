Работники Бобруйского ГРОЧС позаботились о безопасности жителей Бобруйщины

В рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят профилактические мероприятия в населенных пунктах района.

Пропагандисты оповещают население посредством громкоговорящих устройств, напоминают о правилах разведения костров и установки мангалов, о необходимости летом отремонтировать печь, советуют установить дома пожарные извещатели, а также рекомендуют не ходить в лес в одиночку.

Дважды в неделю в деревни и поселки района приезжает автолавка. Такие магазины на колесах стали еще безопаснее. Ведь у автолавок поджидают спасатели, которые беспокоятся о безопасности местных жителей и всегда готовы дать парочку дельных советов, к примеру, уходя из дома, выключать свет и электроприборы.

А на самих автолавках можно найти полезную информацию о том, как не пострадать в жару или о правилах поведения на водоемах.