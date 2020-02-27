Заболеваемость ОРИ и гриппом в Беларуси на низком уровне
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Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом в Беларуси находится на низком уровне, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сейчас уровень заболеваемости ОРИ ниже, чем это было неделю назад. Болеют преимущественно дети, их доля среди всех заболевших достигает 70%, что вполне закономерно.
Как подчеркнули в Минздраве, результаты исследований подтверждают, что эпидемиологическая ситуация ожидаема для текущего периода. В основном циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, возбудители бактериальной этиологии.
При подготовке к сезону заболеваемости прививки против гриппа сделали более 41% населения Беларуси.
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРИ и гриппом находится на постоянном контроле Минздрава.
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