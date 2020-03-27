За январь – февраль индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Могилевской области br12,1млн

За январь – февраль 2020 года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет региона Br12,1 млн. Темп роста в фактических ценах составил 105%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Основную долю составили поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения – Br6,3 млн., налогу на добавленную стоимость – Br2 млн., в т.ч. взимаемому при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь – Br0,8 млн., единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – Br1,3 млн. Поступления по подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности составили Br0,2 млн.

На 1 марта 2020 года на учете в налоговых органах Могилевской области состояло 25 093 индивидуальных предпринимателя. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1 502 человека.