За январь-апрель 2020 в бюджет Могилевской области поступило 449,5 млн. рублей. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 1,3% или на 5,8 млн. рублей в фактическом исчислении.Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", филиал ООО "Евроторг" в г. Могилеве, ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", РУП "Могилевоблгаз", ООО "Кронохем", СООО "Оазис Груп". Удельный вес их платежей составил 20,1% общих поступлений в бюджет области.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 161,9 млн. рублей (36,0%), налога на добавленную стоимость – 102,4 млн. рублей (22,8%), налога при упрощенной системе налогообложения – 27,4 млн. руб. (6,1%), акцизов – 24,6 млн. рублей (5,5%), налога на недвижимость – 16,9 млн. рублей (3,8%).