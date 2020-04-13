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За выходные дни в Могилевской области произошло 13 пожаров

mogilev-region.gov.by 86 0

За выходные дни в Могилевской области произошло 13 пожаров

За минувшие выходные дни в Могилевской области произошло 13 пожаров, 30 раз спасатели выезжали на тушение сухой растительности, 2 - на тушение леса. Погибли 3 человека, сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

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