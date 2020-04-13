За выходные дни в Могилевской области произошло 13 пожаров
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За минувшие выходные дни в Могилевской области произошло 13 пожаров, 30 раз спасатели выезжали на тушение сухой растительности, 2 - на тушение леса. Погибли 3 человека, сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.
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