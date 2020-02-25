За сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность

Что такое фальшивомонетничество?

Согласно действующего законодательства Республики Беларусь, фальшивомонетничество – это изготовление хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь, государственных иных ценных бумаг, а также иностранной валюты.

Официальная денежная единица Республики Беларусь – белорусский рубль, который является законным платежным средством, обязательным к приему на всей территории республики.

Иностранная валюта – денежные знаки, выпускаемые государственными учреждениями иностранных государств. Государственная или иная ценная бумага - документ, выпускаемый в установленном порядке государственным республики.

Под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг следует понимать любые действия под их получением в готовом для использования виде.

Хранение поддельных денег или ценных бумаг - это фактическое обладание ими независимо от времени, которое они находились у виновного и способа их хранения.

Сбытом признаются любые действия, связанные с выпуском поддельных денег или ценных бумаг в об (например, использование их в качестве платежа при покупке товара).

Меры уголовной ответственности.

Уголовной ответственности за совершение фальшивомонетничества подлежат лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-ти летнего возраста.

Уголовная ответственность за совершение этого преступления предусмотрена в статье 221 Уголовного Республики Беларусь «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг», в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет или лишения свободы от 2-х до 15-ти лет с конфискацией имущества конфискации.

Как рассказал начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями подполковник милиции Андрей Игоревич Гузов, в текущем году зарегистрировано 3 факта, связанных со сбытом 3 фальшивых денежных знаков. Одна купюра – 1000 рублей ЦБ РФ и две купюры – 5000 рублей ЦБ РФ. Факты были выявлены при попытке проведения валютно-обменных операций в структурных подразделениях банковских учреждений. Рекомендую гражданам в обязательном порядке проверять имеющиеся денежные средства Национального банка Республики Беларусь на их подлинность.

Основные признаки подлинности денежных знаков.

- отсутствие или имитация водяного знака на купонном поле

- отсутствие или имитация защитной нити и цветных волокон

- отсутствие рельефности, изображения нечеткие, более светлых либо темных оттенков

- отсутствие или имитация скрытого изображения

- бумага мягче, либо плотнее подлинной

- под воздействием воды изображение размывается

- отсутствие изменения цвета краски OVI при наклоне банкноты

- отсутствие люминесцирующих элементов в ультрафиолетовых лучах

- отсутствие других защитных элементов.

Основные элементы защиты денежных купюр Национального банка Республики Беларусь.

- наличие водяного знака (виден на просвет)

- металлографическая печать (имеет увеличенную толщину красочного, слоя и хорошо воспринимается на ощупь)

- наличие метки для людей с ослабленным зрением (имеет увеличенную толщину красочного слоя и хорошо воспринимается на ощупь)

- наличие защитной нити

- наличие совмещающихся элементов на лицевой и оборотной стороне купюры.

Не пытайтесь подделывать и сбывать фальшивые банкноты, так как в этом случае вы становитесь исполнителем совершения тяжкого преступления, которым является фальшивомонетничество.

Что необходимо делать при обнаружении фальшивого денежного знака или при попытке сбыта вам фальшивого денежного знак.

- не терять самообладания.

- приостановить под благовидным предлогом (отсутствие разменных денег, бланков и так далее) операцию и предложить гражданину подождать несколько минут

- ни в коем случае не сообщать лицу, что предъявленная банкнота вызывает сомнения в ее подлинности, не возвращать банкноту лицу

- поставить в известность руководство организации через имеющиеся каналы связи или в территориальные органы внутренних дел по телефону «102».

- запомнить приметы лица и его сопровождающих (рост, телосложение, цвет волос, особенности прически, одежду, походку, тембр голоса, наличие акцента, татуировок и так далее)

- запомнить цвет, марку транспортного средства, его государственный номер, дополнительных приспособлений, повреждения и так далее, если таковое имеется у лица.

- по возможности записать персональные данные лиц, ставших очевидцами.

Важно!Во всех случаях не предпринимать никаких действий по физическому задержанию, и не покидать место вызова до прибытия сотрудников органов внутренних дел.

Как не стать жертвой фальшивомонетчиков?

Чтобы с высокой долей вероятности, не стать жертвой фальшивомонетчиков, или не стать обладателем фальшивых денежных купюр, получив их от лиц, не знавших о поддельности купюр и являвшихся добросовестными сбытчиками следует придерживаться нескольких простых правил (с учетом того, что основная масса фальшивых денежных знаков является подделкой иностранной валюты):

- не совершать незаконного принятия иностранной валюты в качестве платежного средства и не нарушать установленный порядок осуществления валютных операций. Данные действия являются административными правонарушениями, предусмотренными ст. 11.1 и 11.2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и за совершение которых предусмотрена административная ответственность.

- бдительно относиться к получаемым денежным средствам при совершении каких-либо операций и сделок, в том числе и на территории иностранных государств.

Внимание! В обороте появились денежные билеты Национального банка Республики Беларусь эмиссии 2019 года. Основными отличительными признаками последних от образца 2009 года являются отсутствие подписи Председателя правления Национального банка Республики Беларусь, и изменение или смещение некоторых графических элементов (изменился общий вид), при этом основные элементы защиты купюр о которых говорится выше остались.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк

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