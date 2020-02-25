За сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность

Что такое фальшивомонетничество?
Согласно действующего законодательства Республики Беларусь, фальшивомонетничество – это изготовление хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь, государственных иных ценных бумаг, а также иностранной валюты.
Официальная денежная единица Республики Беларусь – белорусский рубль, который является законным платежным средством, обязательным к приему на всей территории республики.
Иностранная валюта – денежные знаки, выпускаемые государственными учреждениями иностранных государств. Государственная или иная ценная бумага - документ, выпускаемый в установленном порядке государственным республики.
Под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг следует понимать любые действия под их получением в готовом для использования виде.
Хранение поддельных денег или ценных бумаг - это фактическое обладание ими независимо от времени, которое они находились у виновного и способа их хранения.
Сбытом признаются любые действия, связанные с выпуском поддельных денег или ценных бумаг в об (например, использование их в качестве платежа при покупке товара).
Меры уголовной ответственности.
Уголовной ответственности за совершение фальшивомонетничества подлежат лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-ти летнего возраста.
Уголовная ответственность за совершение этого преступления предусмотрена в статье 221 Уголовного Республики Беларусь «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг», в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет или лишения свободы от 2-х до 15-ти лет с конфискацией имущества конфискации.
Как рассказал начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями подполковник милиции Андрей Игоревич Гузов, в текущем году зарегистрировано 3 факта, связанных со сбытом 3 фальшивых денежных знаков. Одна купюра – 1000 рублей ЦБ РФ и две купюры – 5000 рублей ЦБ РФ. Факты были выявлены при попытке проведения валютно-обменных операций в структурных подразделениях банковских учреждений. Рекомендую гражданам в обязательном порядке проверять имеющиеся денежные средства Национального банка Республики Беларусь на их подлинность.
Основные признаки подлинности денежных знаков.
- отсутствие или имитация водяного знака на купонном поле
- отсутствие или имитация защитной нити и цветных волокон
- отсутствие рельефности, изображения нечеткие, более светлых либо темных оттенков
- отсутствие или имитация скрытого изображения
- бумага мягче, либо плотнее подлинной
- под воздействием воды изображение размывается
- отсутствие изменения цвета краски OVI при наклоне банкноты
- отсутствие люминесцирующих элементов в ультрафиолетовых лучах
- отсутствие других защитных элементов.
Основные элементы защиты денежных купюр Национального банка Республики Беларусь.
- наличие водяного знака (виден на просвет)
- металлографическая печать (имеет увеличенную толщину красочного, слоя и хорошо воспринимается на ощупь)
- наличие метки для людей с ослабленным зрением (имеет увеличенную толщину красочного слоя и хорошо воспринимается на ощупь)
- наличие защитной нити
- наличие совмещающихся элементов на лицевой и оборотной стороне купюры.
Не пытайтесь подделывать и сбывать фальшивые банкноты, так как в этом случае вы становитесь исполнителем совершения тяжкого преступления, которым является фальшивомонетничество.
Что необходимо делать при обнаружении фальшивого денежного знака или при попытке сбыта вам фальшивого денежного знак.
- не терять самообладания.
- приостановить под благовидным предлогом (отсутствие разменных денег, бланков и так далее) операцию и предложить гражданину подождать несколько минут
- ни в коем случае не сообщать лицу, что предъявленная банкнота вызывает сомнения в ее подлинности, не возвращать банкноту лицу
- поставить в известность руководство организации через имеющиеся каналы связи или в территориальные органы внутренних дел по телефону «102».
- запомнить приметы лица и его сопровождающих (рост, телосложение, цвет волос, особенности прически, одежду, походку, тембр голоса, наличие акцента, татуировок и так далее)
- запомнить цвет, марку транспортного средства, его государственный номер, дополнительных приспособлений, повреждения и так далее, если таковое имеется у лица.
- по возможности записать персональные данные лиц, ставших очевидцами.
Важно!Во всех случаях не предпринимать никаких действий по физическому задержанию, и не покидать место вызова до прибытия сотрудников органов внутренних дел.
Как не стать жертвой фальшивомонетчиков?
Чтобы с высокой долей вероятности, не стать жертвой фальшивомонетчиков, или не стать обладателем фальшивых денежных купюр, получив их от лиц, не знавших о поддельности купюр и являвшихся добросовестными сбытчиками следует придерживаться нескольких простых правил (с учетом того, что основная масса фальшивых денежных знаков является подделкой иностранной валюты):
- не совершать незаконного принятия иностранной валюты в качестве платежного средства и не нарушать установленный порядок осуществления валютных операций. Данные действия являются административными правонарушениями, предусмотренными ст. 11.1 и 11.2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и за совершение которых предусмотрена административная ответственность.
- бдительно относиться к получаемым денежным средствам при совершении каких-либо операций и сделок, в том числе и на территории иностранных государств.
Внимание! В обороте появились денежные билеты Национального банка Республики Беларусь эмиссии 2019 года. Основными отличительными признаками последних от образца 2009 года являются отсутствие подписи Председателя правления Национального банка Республики Беларусь, и изменение или смещение некоторых графических элементов (изменился общий вид), при этом основные элементы защиты купюр о которых говорится выше остались.
Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома
Татьяна Горбанюк