За ними будущее. В город приехали молодые специалисты

Такую непростую миссию негласно возлагают на молодых специалистов, недавно прибывших в организации и учреждения нашего города. Кто же эти перспективные сотрудники? Как проходят их трудовые будни? Встречайте молодую гвардию.

Бобруйчанка Татьяна Архипенко – врач ультразвуковой диагностики. Новость о распределении в Бобруйский родильный дом порадовала девушку. Так сказать, знакомые стены и родные улицы успокаивают. Окончив школу, Татьяна уже знала, кем хочет стать. Потому и связала жизнь с медициной и подала документы в Гомельский государственный медицинский университет. Лекции, практические занятия, новые знакомства… – девушка с удовольствием рассказывает о годах, проведенных в вузе. Учиться было непросто: большие объемы информации, строгие преподаватели. Но, признается, ни в какой другой профессии себя больше не видит.

– Нравится наблюдать мам и их малышей. Знаете, ребенок еще не родился, а я уже его вижу и могу многое о нем рассказать, – делится молодой специалист. – Приятно видеть и искреннюю радость будущих родителей, когда называю пол малыша.

Родители выбор профессии поддержали, были очень рады успехам дочери. Доб­рожелательно и тепло встретили Татьяну и на ее первом рабочем месте. «Очень важно, что к коллегам можно обратиться за помощью и они всегда подскажут и объяснят, если что-то не получается. Приятная атмосфера подбад­ривает, потому я с радостью прихожу на работу», – заключает бобруйчанка.

В 2020-м в этом учреждении здравоохранения встретили 17 молодых специалистов, среди которых 13 врачей и 4 медсестры. Врач акушер-гинеколог Елена Шумилова уже успела привыкнуть к рабочему месту. Признается, что проходила в роддоме интернатуру, а потому за то время освоила все необходимые медицинские манипуляции, а также познакомилась с коллективом и городом. Девушка родом из Кричева, а нужные знания и специальность получила в Витебском государственном медицинском университете. Врач призналась, что очень полюбила Бобруйск за его зелень и красивую пешеходную улицу Социалистическую.

– Когда поступала в вуз, я уже знала, в какой области хочу работать. А когда начались специализированные циклы, только убедилась в правильности выбора, – рассказывает Елена. – На данный момент я врач в отделении экстренной помощи и безумно счастлива, что моим первым рабочим местом стал город на Березине.

Учат в школе

Меньше недели осталось до нового учебного года. Учреждения образования готовы встречать учеников. Этого важного дня ожидают и прибывшие по распределению молодые педагоги. Как рассказала начальник управления по образованию горисполкома Елена Лисица, в этом году в учреждения образования города прибыли 105 специалистов, причем 60 из них – бобруйчане. Вместе с учащимися с трепетом День знаний встретят педагоги иностранных языков, русского языка и литературы, учителя физической культуры, географии, биологии и другие.

Учитель английского языка гимназии №1 Анна Алехно рассказала, что, когда еще училась в школе, свои знания всегда хотела передать кому-то еще. К этому порыву девушка решила прислушаться, а потому поступила в Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова.

– Я считаю: хорошо, что есть распределение – все-таки молодому специалисту не всегда легко найти работу, ведь требуют опыт, – рассуждает Анна. – А так даже на распределении можно выб­рать первое место работы. У меня такая возможность была, и я решила вернуться домой в Бобруйск, потому что уверена: родные стены помогают. В гимназии все встретили радушно и тепло, ведь тоже понимают, что мы после университета, нужно набираться опыта. Перед 1 сентября волнительно и в то же время интересно. Сейчас стараюсь эмоционально подготовиться.

Учитель обслуживающего труда школы №31 Валерия Серик выбор профессии аргументировала двумя причинами: во-первых, специальность творческая, во-вторых, девушка любит детей. Родные выбор молодого специалиста поддержали, и после школы Валерия поступила в Барановичский государственный университет. К слову, родом девушка из городского поселка Октябрьский.

– Конечно, 1 сентября жду с волнением, потому что буду встречать своих пятиклашек, у которых я классный руководитель. С некоторыми ребятами уже познакомилась, но точно всех увижу очень скоро, – говорит молодой педагог. – Хочу сказать огромное спасибо администрации школы за поддержку и ­наставления. Надеюсь, смогу реализовать себя и перенять опыт у более компетентных учителей.

Раз стежок, два стежок

Начальник отдела управления персоналом ОАО «Славянка» Юлия Белиалова рассказала, что в этом году предприятие приняло 33 молодых рабочих. «Ежегодно предоставляем рабочие места примерно 30 специалистам. В основном это швеи и портные. Первые три месяца, чтобы молодая смена адаптировалась, снижаем нормы выработки. Иногородних, если требуется, обеспечиваем комнатами в общежитии. Хочу отметить, что все сотрудники – большие молодцы, стараются», – подчеркнула Юлия Михайловна.

– Быть швеей-портной – мое призвание. С детства любила шить, вышивать бисером и крестиком, – рассказывает Екатерина Бурак. – Душа и привела в легкую промышленность. Окончила Бобруйский государственный технологический колледж. Кстати, еще во время учебы проходила в этом же швейном цехе №5 практику, потому было не страшно приходить. За несколько недель уже привыкла к темпу и объему работы.

Особо Екатерина подчеркнула, что предоставление государством работы – отличное подспорье для молодого специалиста. «Мы выходим из стен колледжа еще зелеными, но у нас уже есть работа и стабильность. А значит, можно быть уверенным в завтрашнем дне», – убеждена девушка.

Со словами коллеги согласна и портной Виталина Юрковец. Девушка тоже пришла в эту отрасль по зову сердца – еще в школе она часто рисовала кукол и придумывала им одежду. Родом молодой специалист из Кировского района, а потому с радостью воспользовалось поддержкой предприятия и заселилась в предоставленное общежитие. «Очень комфортно, что жилье находится недалеко от работы: удобно добираться», – замечает Виталина.

Важна стабильность

Для Александра Киреева выбор профессии оказался нелегким: молодой человек выбирал между творческой специальностью и технической. В итоге верх одержала последняя. Как подчеркнул Александр, важна стабильность, а ее больше в технической сфере. Потому после 11-го класса парень пошел в филиал БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж». Успешно его окончив, пришел на работу слесарем по ремонту автомобилей в Бобруйский филиал Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс». Кстати, организация в этом году встретила 5 молодых сотрудников. «В каждой профессии и на любой работе свои сложности, но старшие коллеги всегда приходят на выручку, если есть необходимость, за что им большое спасибо», – подчеркивает бобруйчанин.

Первое рабочее место – как первая любовь: всегда немного волнительно и страшно. Новоиспеченные молодые специалисты наверняка теряются в догадках и задают себе миллион вопросов: понравится ли рабочее место, как сложатся взаимоотношения с коллективом, каковы условия труда?.. Но ответы никогда не получишь, если не приступишь к работе. А нашим героям и всем молодым сотрудникам хочется пожелать успехов и веры в себя.

Вероника Бабич.