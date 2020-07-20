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Происшествия

За неделю в Бобруйске и районе случилось 2 пожара

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За неделю в Бобруйске и районе случилось 2 пожара

За период с 13 по 20 июля 2020 года в городе Бобруйске и Бобруйском районе произошло 2 пожара. Также за прошедшую неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совершено 4 выезда на горение мусора и подгорание пищи, причиной 1 выезда стало короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения, 7 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 13 – на оказание технической помощи населению и организациям.

Всего же с начала года в городе Бобруйске произошло 39 пожаров (за аналогичный период прошлого года произошло 45 пожара), погибли 3 человека (в 2019 году погибших также было трое).

По состоянию на 20 июля 2020 года в Бобруйском районе произошло 33 пожара, что на 10% больше чем за аналогичный период прошлого года. С начала текущего года на пожарах погибли 2 человека, в 2019 году был один погибший.

С начала года в Могилевской области произошло 440 пожаров, погибли 46 человек. Всего по Республике Беларусь зарегистрировано 3394 пожара, погибли 357 человек.

Горел сарай по улице Толстого в Бобруйске.

17 июля 2020 года в 21.40 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям на линию «112» поступило сообщение о пожаре сарая по улице Толстого в городе Бобруйске. О случившемся сообщил прохожий.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС  происходило горение сарая открытым пламенем. Создалась угроза распространения пожара на жилой дом,  расположенный на расстоянии 2 метров от места пожара и баню, находящуюся в 4 метрах от горящего сарая.

Сарай деревянный, 4х6м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. Хозяин 1974 года рождения.

В результате пожара уничтожена кровля сарая по всей площади, повреждено 24 квадратных метра перекрытия.

Работниками МЧС спасены дом и баня.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Пожар в деревне Бирча Бобруйского района.

20 июля 2020 года в 3.10 бобруйским спасателям от местной жительницы поступило сообщение о пожаре по улице Жлобинской в деревне  Бирча Бортниковского сельского Совета Бобруйского района.

По прибытии к месту вызова подразделении МЧС происходило горение не жилого дома, который использовался под хозяйственную постройку для хранения соломы и сена.

Строение одноэтажное, деревянное, 5х12м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицировано.

В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, перекрытие, часть строения 5х6м, обуглены стены, повреждено 15 квадратных метров сарая соседей.

Работниками МЧС спасены две хозяйственные постройки.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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