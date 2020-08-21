За Беларусть! В Бобруйске прошел масштабный автопробег
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Он стартовал от Бобруйск-арены, далее автоколонна проследовала по улице Минской до кольца БШК, затем маршрут пролегал по улицам Гагарина, Гоголя, 50-летия ВЛКСМ, Крылова, Интернациональной и Советской. Участники зарядидись хорошими эмоциями и духом единства. Смотрите, как это было.
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