За Беларусть! В Бобруйске прошел масштабный автопробег

Он стартовал от Бобруйск-арены, далее автоколонна проследовала по улице Минской до кольца БШК, затем маршрут пролегал по улицам Гагарина, Гоголя, 50-летия ВЛКСМ, Крылова, Интернациональной и Советской. Участники зарядидись хорошими эмоциями и духом единства. Смотрите, как это было.