0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

АктуальноФоторепортажи

За Беларусть! В Бобруйске прошел масштабный автопробег

88 0

За Беларусть! В Бобруйске прошел масштабный автопробег

Он стартовал от Бобруйск-арены, далее автоколонна проследовала по улице Минской до кольца БШК, затем маршрут пролегал по улицам Гагарина, Гоголя, 50-летия ВЛКСМ, Крылова, Интернациональной и Советской. Участники зарядидись хорошими эмоциями и духом единства. Смотрите, как это было.

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости