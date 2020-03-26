YouTube снижает качество показа видеороликов до стандартного

Видеохостинг YouTube понизит установленное по умолчанию качество воспроизведения видеороликов с высокого разрешения (HD) до стандартного, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"На прошлой неделе мы временно установили в Европейском союзе, Великобритании и Швейцарии стандартное качество воспроизведения видеороликов по умолчанию. Принимая во внимание глобальную природу этого кризиса, с сегодняшнего дня мы вводим это изменение для всего мира", - сказано в сообщении.

Вместе с тем пользователи смогут вручную изменять качество воспроизведения, нажав соответствующую иконку и выбрав нужный параметр.

Ранее европейские власти призвали мировые стриминговые платформы снизить качество передачи изображения до стандартного, что связано с опасностью перегрузки телекоммуникационной инфраструктуры в ЕС. Из-за перехода на удаленную работу и самоизоляции теперь люди в дневные часы создают пиковую нагрузку на сети.

Ряд сервисов, в том числе YouTube и Netflix, согласились с предложением Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретони и приняли соответствующие меры для регионов с самой сложной ситуацией по коронавирусу.