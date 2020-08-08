Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%

За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Такая информация размещена на сайте ЦИК.

В Брестской области на избирательные участки пришли 30,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%.

В Минской области проголосовали 29,09% избирателей, в Могилевской - 37,88%, Минске - 26,45%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.