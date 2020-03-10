Ярмарка вакансий для имеющих трудовые рекомендации инвалидов пройдет в Бобруйске

12 марта в Бобруйске пройдет ярмарка вакансий для инвалидов, имеющих трудовые рекомендации. Пройдет она с 11.00 до 13.00 на базе управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома (ул. Гоголя, 7, 2 этаж, актовый зал). В работе ярмарки примут участие ОАО «Красный пищевик», ПЧУП «Универсал Бобруйск» ОО «Бел ОГ», Бобруйский завод КПД, ЗАО «Легпромразвитие», Бобруйская городская поликлиника №1, отдел по образованию администрации Ленинского района города.

Посетители смогут пройти собеседование непосредственно у специалиста кадровой службы, узнать о возможностях трудоустройства, условиях труда, оплаты, социальных гарантиях в организациях, а также о порядке профессионального обучения по востребованным профессиям по направлению службы занятости.