Яркий апрель в «Северной Америке»! В столичном комплексе – цены минус 10% и множество других бонусов!

Акция «Минус 10%», которая действовала в квартале «Северная Америка» многофункционального комплекса «Минск Мир», вызвала огромный интерес покупателей. Все квартиры во всех домах подешевели на 10%! По просьбам клиентов, которые не успели вовремя воспользоваться шикарным предложением, акция «Минус 10%» продлена до 30 апреля. И стала еще выгоднее!

Выбор квартир – огромный! Их площадь – от 28 до 76 кв. метров. Каждый покупатель подберет свой вариант!

В акции участвуют все дома квартала «Северная Америка». Выбирайте свой – «Сан-Франциско», «Квебек», «Новый Орлеан», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» или «Ванкувер»!

Дом «Сан-Франциско»

Дом «Квебек»

Дом «Новый Орлеан»

Дом «Нью-Йорк»

На каждую квартиру – минус 10% от цены на сайте! И не важно, как вы собрались приобретать жилье – за собственные деньги, партнерский кредит от Беларусбанка или же в уникальную длительную рассрочку до 10 лет от застройщика. Это ваше решение!

Покупаете сейчас – платите потом! Длительная рассрочка до 10 лет без первоначального взноса в домах «Ванкувер» и «Квебек»!

Платежные каникулы! Целых 6 месяцев без платежей – при покупке квартиры в рассрочку!

Выгодный онлайн! При бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика – экономия до 10 тысяч рублей от стоимости квартиры!

Фейерверк акций и бонусов – это стремление застройщика помочь покупателям. Как отметил председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич, из-за непростой экономической ситуации в мире, сегодня многим семьям сложно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. «Мы чувствуем свою ответственность, чтобы сделать покупку жилья возможной для многих людей. Поэтому только в этом году мы инвестируем в комплекс «Минск Мир» не менее 100 млн долларов. В любой кризис лучшая инвестиция – это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой», – подчеркнул Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров «Дана Холдингз»

Акция «Минус 10%» в квартале «Северная Америка» – это возможность использовать преимущества целого набора акций и бонусов для поиска самого выгодного решения!

Давайте рассмотрим, как это работает на практике.

Шаг первый: вы выбрали квартал «Северная Америка». До 30 апреля цена квартиры автоматически уменьшилась на 10% от указанной на сайте!

Шаг второй: забронировать и купить квартиру вы решили онлайн, прямо на сайте. Нажали кнопку «бронировать» – и будьте уверены, что цена уменьшится еще! Экономия составит от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Шаг третий: выбрали дом «Ванкувер» или «Квебек», чтобы приобрести в рассрочку до 10 лет. Берите паспорт и оформляйте покупку прямо сейчас – первый взнос по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» не нужен. Не нужны справки и поручители, нет процентов и скрытых доплат. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей, которые вы внесете на протяжении 10 лет. Вы будете жить в своей отремонтированной новенькой квартире – и постепенно за нее платить. Лучшая альтернатива арендному жилью в столице.

Шаг четвертый: Вы готовы оплатить от 30% стоимости квартиры в любом из домов квартала, а остальную сумму взять в длительную рассрочку до 10 лет. Хорошее решение! Застройщик предоставляет «Платежные каникулы» – шесть месяцев без ежемесячных платежей. Скопите за это время на ремонт или оплатите арендное жилье. Ведь вам скоро въезжать в собственную квартиру! А если ваш первый взнос составит от 50%, то вы сможете купить квартиру еще дешевле!

Успели сосчитать все выгоду предложения? Она уникальна!

У каждого дома, участвующего в акции – свои особенности и свои преимущества. Но есть и многое, что их объединяет, ведь застройщик применяет в своих домах только самые современные проектные решения! Это современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы – благоустроенные и без транзитного движения машин.

Все дома - современные каркасно-блочные с квартирами свободной планировки

Во всех домах просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой

Но настроение какого бы города вы ни выбрали, вы станете жителем квартала, в котором солнце отражается в стеклянных фасадах, а стремительные силуэты зданий возносятся ввысь – к энергии и успеху завтрашнего дня! Рядом – две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. Во дворах – площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности – новый городской парк!

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

Во дворах квартала площадки для спорта, игр и отдыха

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители «Северной Америки» будут иметь и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

Все это – преимущества комплекса «Минск Мир», который признан самым масштабным проектом Европы. «Город в городе», где все под рукой – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

Комплекс «Минск Мир»

А строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World – уже началось.

Международный финансовый центр Minsk World

«Минск Мир» растет стремительно – каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу! И на рынке появляются все новые заманчивые предложения. Например, только что стартовали продажи квартир в новом доме «Киото» в квартале «Азия» с ценой «квадрата» всего от 2 490 рублей! На выбор жителей квартиры от 29 до 72 кв. м. Один из трех лифтов будет панорамным!

Дом «Киото»

Лобби дома «Киото»

Все дома, участвующие в акции «Минус 10%», уже строятся, и многие вышли на финишную черту. Ближайшие новоселья – всего через несколько месяцев, так что долго ждать получения ключей покупателям не придется. Застройщик наращивает темпы и объемы, привлекает новые подрядные организации для ускорения ввода объектов!

Суммируйте выгоду, подсчитывайте бонусы – и принимайте решение о покупке долгожданной квартиры по акции «Минус 10%» в квартале «Северная Америка»! Но только до 30 апреля!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир»! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Минус 10% – и множество плюсов: все в пользу покупателя!

Дана Астра