Япония выделит более $800 млн на разработку вакцины против коронавируса

Японское правительство намерено выделить более $800 млн на разработку вакцины против нового коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Планируется, что из этих средств около $234 млн будут направлены Глобальной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям, а также другим международным организациям, которые занимаются разработкой вакцины против COVID-19. Глава японского правительства отметил, что для угрозы заражения не существует границ и мировое сообщество должно объединиться, чтобы преодолеть этот кризис.

В настоящее время в Японии действует режим чрезвычайного положения, срок которого 4 мая был продлен до 31 мая. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., умерли 563 инфицированных.

Более $450 млн на разработку вакцины, поиск лекарств и создание средств диагностики выделит Австралия, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. С начала пандемии COVID-19 в Австралии зафиксировано 6849 случаев заражения, выздоровели 5859 инфицированных, жертвами коронавируса стали 96 человек.