Взрыв в Бобруйске. Что говорят очевидцы происшествия (+фоторепортаж)

1 сентября в Бобруйске на первом этаже девятиэтажного дома на ул. Лынькова,41, около 23.05 взорвался бытовой газ.

По информации следственного комитета, в милицию поступило сообщение о том, что 54-летний хозяин квартиры включил газ и никого не впускает. До приезда экстренных служб в указанной квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего были повреждены перекрытие между 1 и 2 этажом, не менее 4 автомобилей, припаркованных рядом с домом, выбиты стекла.

Мужчина, проживающий в злополучном жилье, госпитализирован в УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» с диагнозом «термический ожог пламенем 1-3 степени 60 % тела». Он находится в тяжелом состоянии. Жители дома не пострадали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Мы пообщались с очевидцами ЧП.

– Услышала взрыв, всколыхнулась квартира, потом раздался звон стекла, выхожу на балкон, вижу: пожар в палисаднике и человек лежит, – вспоминает вчерашнюю ночь бобруйчанка Диана. – Люди начали выбегать на улицу, кричать, дети тоже вышли, через несколько минут появились МЧС, скорая – приехали все очень быстро. Я живу в четвертом подъезде на четвертом этаже, а случилось все во втором, так у нас еще дома все целое.

Пожилая женщина с первого подъезда рассказала, что в это время еще не спала, а когда услышала взрыв, очень испугалась. От взрывной волны у женщины в квартире открылась форточка и порвался тюль, но больше ничего не пострадало. Мужчину, который жил в квартире, соседка не знала, но говорит, что уже немолодой был.

– Хорошо, что дом старой постройки крепкий, так стены выдержали, – отмечает женщина. – Но взрыв был мощный, люди даже с соседнего двора прибежали.

Как стало известно, из дома 26 человек заселили в гостиницу «Юбилейную», к родственниками уехал 31 человек.

Администратор гостиницы Виктория Бурдукова рассказала, что людей по номерам размещали в районе 24.00 и 00.30.

– В гостинице проживает 26 человек, среди которых два ребенка. Люди разных возрастов, по приезде всем была оказана первая медицинская помощь, работал психолог МЧС, – подчеркивает Виктория Бурудкова. – Все обеспечены трехразовым питанием. Также по распоряжению городских властей люди будут находиться у нас до выяснения всех обстоятельств и пока не скажут, что можно вернуться домой.

Сейчас Тамара Костюкевич удобно расположилась в одном из номеров гостиницы, а живет бобруйчанка на пятом этаже в том самом подъезде, где случилось ЧП.

– Вечером вышла на балкон, под ним на лавочке мужчины сидели разговаривали, я побыла немного и пошла спать ложиться. Только уснула, как раздался грохот, думала: война началась. В спальне у меня два стекла упали на кровать. Я вышла в подъезд и встретила уже сотрудников МЧС, которые помогли выйти на улицу. Дыма был такой плотный, что дверей не было видно, дышать тоже очень тяжело. Когда вышли, уже и скорая была, и милиция. Соседей спрашивали, есть ли кому где остановиться. Тех, у кого такой возможности нет, проводили в автобус и привезли в гостиницу. А о мужчине, который жил в этой квартире соседи говорят, что любил выпить, вроде как жена от него ушла, вот он с горя за рюмку и взялся. Даже записку какую-то ей оставил. А городу хочется сказать спасибо, что разместили в гостинице, все очень переживают за нас, спрашивают, как чувствуем себя, как давление. Надеюсь, что скоро смогу вернуться домой.