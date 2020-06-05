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Культура

Выставку «Открытка ветерану» до конца июня можно увидеть в Бобруйске

mogilevnews.by 66 0

Выставку «Открытка ветерану» до конца июня можно увидеть в Бобруйске

В Бобруйске подвели итоги конкурсно-выставочного проекта «Открытка ветерану». Он был посвящен  75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На конкурс 180 участников представили около 250 работ в разных техниках – декупажа и акварели, лепки и текстиля, коллажа и графики, вытинанки и аппликации, оригами и квиллинга, скрапбукинга и энкаустики и многих других.

Победителей определяли в трех возрастных  категориях: 8-13 лет, 14-17, 18 лет и старше. Открытки в их исполнении вручили ветеранам Великой Отечественной войны.

На открытки можно посмотреть в выставочном зале  художественного  музея. Выставка продлится до конца июня.

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