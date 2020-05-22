Выставку медальерного искусства можно увидеть в Бобруйске
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Выставка медальерного искусства, предоставленная коллекционером Дмитрием Черняковым, открылась в Бобруйске.
На ней представлены выше 300 медалей – памятных и юбилейных, связанных с именами мировых деятелей науки, культуры и искусства, и посвященных событиям и реалиям жизни СССР, Великой Отечественной войне и освоению космоса, самостоятельной темой представлена лениниана.
Выставку можно посмотреть до конца года в художественном музее (ул. М. Горького, 28).
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