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Выставку медальерного искусства можно увидеть в Бобруйске

mogilevnews.by 65 0

Выставку медальерного искусства можно увидеть в Бобруйске

Выставка медальерного искусства, предоставленная коллекционером Дмитрием Черняковым, открылась в Бобруйске.

На ней представлены выше 300 медалей – памятных и юбилейных, связанных с именами мировых деятелей науки, культуры и искусства, и посвященных событиям и реалиям жизни СССР, Великой Отечественной войне и освоению космоса, самостоятельной темой представлена лениниана.

Выставку можно посмотреть до конца года в художественном музее (ул. М. Горького, 28).

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