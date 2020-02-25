Выставка работ бобруйских мастеров проходит в Светлогорске

С 18 февраля в Светлогорском районнои Доме ремесел проходит выставка работ бобруйских мастеров Татьяны Филоновой и Виктора Мороза «Весеннее настроение», организованная совместно с отделом художественного творчества Дворца искусств Бобруйска.

Любимица французской знати и высокой моды – вышивка атласными лентами – последние годы стала вновь очень популярна. Стежок за стежком в руках Татьяны Филоновой «оживают» анютины глазки, букеты сирени и ромашек, «распускаются» пышные розовые букеты, шляпы и наряды с лентами придают элегантности портретам незнакомок.

У Виктора Мороза необычное увлечение – создание картин в технике мозаики из кожи. Кожу для работы мастер готовит самостоятельно: окрашивает в различные оттенки, кропотливо подбирает, нарезает и наклеивает каждый квадратик. Пейзажи в разные поры года, созданные в этой технике, поражают яркими красками, передают красоту и величие природы.

Посетить выставку и познакомиться с работами бобруйских мастеров можно до 20 марта 2020 года.

Методист отдела художественного творчества ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

Ольга Омельчук

Фото Наталья Куликова