Выставка декоративно-прикладного искусства «Из бабушкиного сундука» проходит в Бобруйске

Выставка декоративно-прикладного искусства «Из бабушкиного сундука» открылась в Центре досуга и творчества Бобруйска. На ней представлены около ста экспонатов - вышитые картины, рушники, скатерти, салфетки и другие предметы.

Как рассказала директор учреждения культуры Ирина Роскач, работники Центра досуга и творчества, участники коллективов художественного творчества и жители города принесли из дома дорогие сердцу вещи, в вышитых узорах которых можно прочитать семейные истории родителей, дедушек, бабушек и прадедов.

- Участник казачьего ансамбля «Вольница» Константин Алексеевич Петруша принес рушники, которым более 80 лет, намоленные, вышитые еще его бабушкой. А Нина Фёдоровна Костян, председатель Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз женщин», - много красивого постельного белья: покрывала, вышитый гладью кружевной подзор, - рассказала Ирина Роскач.

Выставка в фойе Центра будет работать до 3 июля.

Центр досуга и творчества Бобруйска.