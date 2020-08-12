Выразить свое мнение и позицию можно миролюбивым путем — депутат

Выразить свое мнение и позицию можно миролюбивым путем, заявила в эфире "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, сообщает БЕЛТА.

"Я в первую очередь как женщина, мать, бабушка очень переживаю за то, чтобы мои дети и внуки, мои родственники действительно чувствовали себя в безопасности. Мы живем в правовом государстве, и исполнение закона - это обязанность. Выразить свое мнение и позицию можно миролюбивым путем", - сказала Людмила Кананович.

Депутат озвучила беспокойство своих избирателей. "Они говорят, что хотят утром идти на работу, пользоваться общественным транспортом, ну а вечером, как это было принято, - посещать культурно-развлекательные мероприятия, спортивные объекты. И они опасаются за свою жизнь и за жизнь своих детей", - добавила она.