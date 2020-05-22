Выпускные вечера в Могилевской области проводить не рекомендовано, но возможно

Министерство образования делегировало право решать вопрос о проведении «Последних звонков», вручения аттестатов и выпускных вечеров индивидуально в каждом учебном заведении.

- Надо исходить из того, какой это регион, какое учреждение образования, какая там ситуация складывается, - говорит начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий. - Например, если в учебном заведении не было зарегистрировано случаев COVID-19, никто из учащихся, педагогов или работников не был контактами 1-2 уровней, то вручение аттестатов возможно провести с приглашением родителей выпускников. В ином случае – на мероприятии будут присутствовать только школьники. В любом случае вручение аттестатов будет организовано по классам или потокам. Вручения пройдут 10-11 июня (среда-четверг). Такой же подход и к торжественным линейкам «Последний звонок».

Так как проведение массовых мероприятия в стране ограничено, от выпускных вечеров рекомендовано отказаться. Но их проведение не запрещено. Согласно Письму Минобразования (от 19.05.2020 г.), администрации школ совместно с родительскими комитетами и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом по подчиненности определят формат, в котором пройдет мероприятие.

- Понято, что мы не можем запретить родителям собрать своих детей и отпраздновать окончание школы, но к этому нужно подходить ответственно, с учетом эпидемиологической ситуации, - говорит начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий. - В любом случае это должен быть не «общий сбор» выпускников всех 11 классов учебного заведения, а небольшие вечера, организованные индивидуально по классам.