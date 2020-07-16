Выпускник МГУ им.А.А.Кулешова стал лучшим молодым ученым СНГ

Выпускник факультета математики и естествознания МГУ им.А.А.Кулешова Михаил Погоцкий стал участником проекта «I Международное книжное издание» и «Лучший молодой ученый – 2020» среди научно-образовательных учреждений Содружества Независимых Государств. По результатам участия в проекте научная работа магистранта была высоко оценена членами жюри и удостоена диплома I степени. Статья была опубликована в I Международном книжном издании стран СНГ «Лучший молодой ученый – 2020» с присвоением международного кода ISBN. Помимо этого, Михаил Погоцкий награжден нагрудной медалью «Молодой ученый – 2020» за вклад в развитие науки и образования, сообщили в университете.

Научным руководителем Михаила Погоцкого является профессор кафедры естествознания Игорь Николаевич Шарухо, которому также вручено благодарственное письмо за оказанную поддержку молодым ученым. Сам проект предполагал очное участие 13–17 марта в г. Нур-Султан (Казахстан), однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой был проведен в заочном формате.

Всего участниками международного проекта стали около 150 магистрантов, аспирантов, докторантов до 35 лет, а также председателей и активистов студенческих организаций университетов СНГ. Сборник работ победителей размещен в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации «Общенациональное движения „Бобек“». Организатором проекта выступили Международная ассоциация студентов и ассоциация «Общенациональное движение „Бобек“» (Казахстан).

mogilevnews.by