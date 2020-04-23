Выпивший бобруйчанин отказался платить за покупку, а в ответ на замечание — избил охранника

Вечером 17 апреля в один из магазинов Бобруйска зашел мужчина. Вальяжно прогулявшись по торговому залу, покупатель, по-видимому, изумленный изобилием выбора, товар взял, а вот внести оплату за него забыл. К покупателю поспешил охранник торговой сети и попытался предостеречь гражданина от совершения административного правонарушения. Однако, разъяренный гражданин ударил охранника рукой в голову, на что тот нажал тревожную кнопку.

Прибывшими на место сотрудниками Бобруйского отдела Департамента охраны был задержан ранее судимый 27-ми летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Причину поступка пояснить он не смог, тем не менее за содеянное придется ответить перед законом. Действиям фигуранта дана правовая оценка.