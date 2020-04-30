Выгодные акции — время покупать! В столичном комплексе «Минск Мир» – лучшие предложения и последние квартиры в квартале «Эмиратс Люкс»

Дело, конечно, не только в красоте этого квартала, который создавался проектировщиками в стилистике архитектуры набережных Дубая. Элегантные «Марины», воздушные «Пальмы», яркие «Жемчужины» прекрасно вписались в ансамбль запоминающейся «Волны» – доминантного дома квартала, своей необычной формой завершившего «морской» образ. Кто видел «Эмиратс Люкс» в практически завершенном виде, подтвердит – застройка квартала очень сбалансированная и гармоничная!

Дома «Марины»

Дом «Пальма»

Дома «Жемчужины»

Но в первую очередь «Эмиратс Люкс» выполняет роль первооткрывателя новой эпохи в городском строительстве. Стильно – и одновременно удобно, красиво – и очень комфортно.

В квартале «Эмиратс Люкс» просторная внутренняя территория с детскими и игровыми площадками, с зелеными зонами и торговым центром площадью более 4 000 м2, строительство которого уже практически завершается. На первых этажах жилых домов – множество коммерческих помещений. А это значит, что у жителей квартала будут свои кафе и магазины, салоны сферы услуг и офисы продаж различных компаний.

Во дворах детские и игровые площадки со специальным покрытием

Принцип «город в городе» в действии – все необходимое для комфортной жизни есть в шаговой доступности!

Дом «Эмиратс Волна» – это последняя возможность приобрести здесь жилье!

Дом «Эмиратс Волна»

В продаже – последние две секции дома. Шесть секций раскуплены полностью, дом близится к завершению – в октябре этого года уже будет сдан, и не удивительно, что квартиры здесь пользуются особым спросом. Тем более, что для покупателей приготовлено много приятных сюрпризов!

Например, квартиры на верхних этажах обладают собственными террасами, и можно только представить, какой вид отсюда открывается!

В седьмой секции - 18 этажей, в восьмой - 21 этаж.

Все квартиры - свободной планировки. Квартиры имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 «квадратов».

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.

Лифты компании OTIS

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

К слову, в среднем площадь лобби превышает 55 кв. метров — это больше среднестатистической минской квартиры!

Вестибюли подъездов в доме «Волна»

Стильные дизайнерские лобби

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

Дом большой, и для удобства жителей в нем сделано несколько сквозных проходов.

Одна сторона дома выходит во двор и на торговый центр, вторая – на уютный бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

В центральной части комплекса будет бульвар - место спокойных и приятных прогулок

А напоследок расскажем о еще одном несомненном преимуществе дома «Эмиратс Волна» – его две последние секции расположены буквально у выходов со станции метро «Аэродромная» новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

Две последние секции дома «Эмиратс Волна» расположены буквально у выходов со станции метро «Аэродромная»

У дома «Эмиратс Волна» прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной – современная школа с бассейном. А с южной стороны – центр всего комплекса «Минск Мир», все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк – «зеленые легкие» всего комплекса.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце всего комплекса, строительство которого уже активно ведется.

Напомним также, что все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек.

«Минск Мир» – это новый облик нашей столицы!

Все кварталы комплекса «Минск Мир» свяжет сеть велодорожек

Сейчас в жилом комплексе «Минск Мир» действуют сразу три очень выгодные акции — «Платежные каникулы», «Покупайте сейчас — платите потом!» и «Минус 10%» на квартиры в квартале «Северная Америка». Кроме того, при бронировании и покупке квартиры онлайн можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей!

Уникальная акция «Покупайте сейчас — платите потом!» позволяет купить квартиру в беспроцентную рассрочку на срок до 10 лет от застройщика без первого взноса! И таких условий нет нигде в мире!

Вы просто делите цену квартиру в рассрочку на количество месяцев рассрочки в зависимости от выбранное вами количество лет — и четко знаете, сколько будете платить каждый месяц весь срок рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Только паспорт!

Например, при выборе максимального срока рассрочки 10 лет в жилом комплексе «Минск Мир» цена квартиры делится ровно на 120 ежемесячных платежей!

Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц оплачивая определенную сумму, в итоге становитесь собственником своей квартиры!

В комплексе «Минск Мир» акции – сразу в 9 домах: «Александрия», «Стамбул», «Сидней Люкс», «Сочи», «Квебек», «Ванкувер», «Москва», «Новый Орлеан» и «Вальс».

Дом «Стамбул»

Лобби дома «Стамбул»

Дом «Сочи»

Лобби дома «Сочи»

Дом «Москва»

Лобби дома «Москва»

Дом «Вальс»

Лобби дома «Вальс»

Еще одна привлекательная акция для клиентов «Платежные каникулы» – это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку при внесении первого взноса за квартиру от 30% ее стоимости. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

А для покупателей квартир в квартале «Северная Америка» еще один дополнительный бонус – акция «Минус 10%». Стоимость всех квартир во всех домах квартала снижена на 10% от цены на сайте! В акции участвуют квартиры в шести домах – «Сан-Франциско» и «Лос-Анджелес», «Квебек» и «Ванкувер», «Новый Орлеан» и «Нью-Йорк». Самое время поторопиться – акция продлится лишь до 30 апреля! Осталось два дня!

Дом «Сан-Франциско»

Лобби дома «Сан-Франциско»

Дом «Новый Орлеан»

Дом «Нью-Йорк»

Лобби дома «Нью-Йорк»

Дом «Квебек»

Лобби дома «Квебек»

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Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

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