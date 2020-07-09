Выездной личный прием граждан и прямую телефонную линию проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Рунец Т.А.
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10 июля 2020 года с 10.30 до 11.30 в Бобруйском горисполкоме (пл.Ленина, каб.211) выездной личный прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Рунец Татьяна Аркадьевна по телефону 68-00-18.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 68-00-29 с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00.
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