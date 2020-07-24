Выдача сертификатов ЦТ-2020 начинается 24 июля

Выдача сертификатов централизованного тестирования 2020 года начинается в Беларуси 24 июля. Касается это тех абитуриентов, которые сдавали ЦТ в основные дни.

- Получить сертификаты абитуриенты могут в пунктах проведения тестирования, - отметили в Региональном центре тестирования БРУ. - При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуска по учебным предметам.

Те, кто проходил тестирование в резервные дни, смогут забрать сертификаты, начиная с 29 июля (среда).

- Если у абитуриента не получается самому забрать сертификат по уважительным причинам, то это могут сделать его законные представители, - отметили в РЦТ БРУ.

Напомним, принимать документы вузы начнут с 25 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 6 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. При «недоборе» с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджет. Прием на платную форму будет продолжаться до 15 августа, зачисление - до 17 августа (включительно).