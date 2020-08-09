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Выборы 2020

Выборы в Могилевской области состоялись

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Выборы в Могилевской области состоялись

По данным ЦИК на 10.00, президентские выборы состоялись и в Могилевской области. В регионе проголосовали 53,87% избирателей.

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