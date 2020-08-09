Выборы в Могилевской области состоялись
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По данным ЦИК на 10.00, президентские выборы состоялись и в Могилевской области. В регионе проголосовали 53,87% избирателей.
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