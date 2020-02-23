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«Вы олицетворяете мощь и силу государства» — Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

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«Вы олицетворяете мощь и силу государства» — Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам и всем согражданам с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа, вы олицетворяете мощь и силу нашего суверенного государства, - говорится в поздравлении. - В год 75-летия Великой Победы мы чтим память офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя будущего своего народа. Склоняем голову перед теми, кто пал в бою, исполняя интернациональный долг. Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле".

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