Введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков отменяются

Совет Министров с 1 июля отменяет введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков. Это предусмотрено постановлением правительства от 26 июня 2020 года №372, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Постановлением Совмина №171 от 25 марта 2020 года были определены меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса. В соответствии с документом транзитные перевозчики должны были проезжать только по определенным республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств. Они также были обязаны покидать территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда. Постановлением №372 эти требования для транзитных перевозчиков исключаются.

Кроме того, вносятся изменения в постановление Совета Министров от 25 мая 2020 года №311 "О применении навигационных устройств (пломб)".