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Введен запрет на посещение лесов в Бобруйском и Кировском районах

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Введен запрет на посещение лесов в Бобруйском и Кировском районах

ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» сообщает, что в связи с установившимися погодными условиями и пожароопасной обстановкой с 10 апреля 2020 года введен запрет на нахождение граждан и въезд транспортных средств на территории лесного фонда в Бобруйском и Кировском районах.

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