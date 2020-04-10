Введен запрет на посещение лесов в Бобруйском и Кировском районах
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ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» сообщает, что в связи с установившимися погодными условиями и пожароопасной обстановкой с 10 апреля 2020 года введен запрет на нахождение граждан и въезд транспортных средств на территории лесного фонда в Бобруйском и Кировском районах.
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