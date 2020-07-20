Встречи с трудовыми коллективами: содержательно, объективно, достоверно

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар сегодня встретился с трудовыми коллективами завода тракторных деталей и агрегатов и предприятия «Бобруйскмебель». С работниками прошел живой и содержательный разговор, с вопросами и исчерпывающими ответами. Руслан Борисович рассказал о развитии, достижениях и ключевых показателях в экономике, медицине, социальной и других сферах нашей страны и Могилевской области.

Заместитель председателя уверен, что такие встречи с трудовыми коллективами очень важны, чтобы донести до каждого человека объективную и достоверную информацию.

– У нас много планов и задач на будущее, чтобы сделать нашу область и страну еще лучше и богаче. Я глубоко убежден, что все в наших силах. В это непростое время как никогда актуальны спокойствие и трезвая оценка складывающейся ситуации. Да, безусловно, есть трудности, обусловленные разными экономическими, социальными, политическими причинами. Но необходимо признать, что мы с вами живем в самой стабильной стране на постсоветском пространстве, а это дорогого стоит. И прежде всего, это говорит о верности курса, который был когда-то избран и который проводится всей вертикалью власти, – подчеркнул Руслан Страхар. – Впереди нас ожидает важное политическое событие. И я уверен, что каждый из нас сделает свой правильный выбор: за Беларусь суверенную, справедливую и безопасную!