Александр Студнев встретился с трудовыми коллективами Бобруйска
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Председатель горисполкома Александр Студнев подчеркнул, что проводить такие встречи с населением важно, ведь у каждого горожанина есть вопрос, который его волнует. А руководство города должно понимать и принимать те меры, которые позволят быстро на них отреагировать.
На встречах присутствовал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко.
Встреча трудового коллектива ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» с Александром Студневым
Встреча с трудовым коллективом ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат»
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