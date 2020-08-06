Александр Студнев встретился с трудовыми коллективами Бобруйска

Председатель горисполкома Александр Студнев подчеркнул, что проводить такие встречи с населением важно, ведь у каждого горожанина есть вопрос, который его волнует. А руководство города должно понимать и принимать те меры, которые позволят быстро на них отреагировать.

На встречах присутствовал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко.

Встреча трудового коллектива ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» с Александром Студневым

Встреча с трудовым коллективом ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат»