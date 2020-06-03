Всемирный день велосипеда

3 июня – международный день велосипеда. В этом году праздник обошелся без массовых велопробегов, каждый отмечал по собственной инициативе.

Не остался в стороне и Центр дополнительного образования Бобруйска. Педагоги и руководящий состав сегодня сменили привычные автомобили и автобусы на экологичный вид транспорта.

Новоиспеченные байкеры преодолели от трех до шести километров.

Международный день велосипеда отмечают всего лишь с 2018 года. Праздник был принят для пропаганды здорового образа жизни. Поездки на велосипедах и самокатах становятся популярными в последнее время. Это экологически чистый вид транспорта и полезный для здоровья.