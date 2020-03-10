Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, пройдет в Бобруйске 12 марта

Акция пройдет во всех регионах Беларуси с 12 по 15 марта.

Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получат из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны.

В Бобруйске торжественное вручение паспорта, главного документа гражданина страны, состоится 12 марта в ГУК «Бобруйский художественный музей». Участниками акции станет учащаяся молодежь города – отличники учебы, победители и призеры конкурсов, соревнований, предметных олимпиад, активисты.

Всебелорусская акция «Мы - граждане Беларуси!», идейным вдохновителем которой с 2004 года выступает БРСМ, заняла достойное место среди республиканских патриотических проектов, пользуется популярностью и поддержкой со стороны органов государственной власти.